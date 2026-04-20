Le tensioni geopolitiche nella regione del Medio Oriente stanno portando a un aumento dei prezzi dell’acqua minerale e delle bevande analcoliche, con una stima del 20% per l’acqua e del 10% per le altre bevande. Questi rincari vengono attribuiti alle conseguenze delle recenti tensioni e ai possibili effetti sulle forniture di risorse idriche. La variazione dei costi potrebbe incidere sui consumatori nelle prossime settimane.

Le tensioni geopolitiche in Medio Oriente rischiano di colpire direttamente il carrello della spesa quotidiana, con un impatto che potrebbe tradursi in un aumento del 20% per l’acqua minerale e del 10% per le altre bevande analcoliche. Secondo i dati raccolti dal Codacons, questa dinamica economica minaccia di gravare sui consumatori per un valore complessivo di circa 606 milioni di euro ogni anno. L’impatto dei costi logistici e delle materie plastiche sulla catena distributiva. Il cuore del problema risiede in una serie di comunicazioni inviate da diversi attori operanti nel comparto del packaging e delle materie plastiche. Questi operatori hanno richiesto, in un lasso di tempo estremamente ridotto e in coincidenza con l’aggravarsi del conflitto mediorientale, la revisione delle condizioni economiche dei contratti già in essere.🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Guerra in Medio Oriente: l’acqua rincara del 20% per i consumatori

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