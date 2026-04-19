Prezzo dell' acqua minerale in aumento perché una bottiglia costa di più a causa della guerra in Medio Oriente

Il prezzo dell'acqua minerale è salito recentemente, con un incremento legato principalmente all'aumento dei costi delle materie prime e degli imballaggi. La guerra in Medio Oriente ha influito sui costi delle materie plastiche e dei materiali utilizzati per le bottiglie, causando una maggiore spesa per le aziende produttrici. L'Autorità garante della concorrenza ha avviato verifiche per valutare eventuali pratiche anticoncorrenziali nel settore.

Le conseguenze economiche della guerra in Medio Oriente si sono abbattute soprattutto sull’Occidente globalizzato, cioè sui mercati di destinazione dei flussi interrotti nello Stretto di Hormuz. D’altronde, era proprio questo l’obiettivo tattico dell’Iran. Tra le vittime commerciali figura anche l’acqua minerale potrebbe, il cui prezzo è previsto in aumento nelle prossime settimane. Secondo le prime stime, in Italia una bottiglia da 1,5 litri potrebbe costare fino a 5-6 centesimi in più, con un impatto complessivo superiore ai 600 milioni di euro annui per i consumatori. Alla base dei rincari ci sono i costi più elevati dei materiali, in particolare della plastica.🔗 Leggi su Virgilio.it © Virgilio.it - Prezzo dell'acqua minerale in aumento, perché una bottiglia costa di più a causa della guerra in Medio Oriente Chine : enquête choc sur la consommation de masse Notizie correlate La guerra in Medio Oriente fa salire il prezzo dell’acqua minerale: così il blocco di Hormuz si fa sentire anche sulle bottigliette di plasticaLa crisi in Medio Oriente rischia di far salire i prezzi al dettaglio anche di bevande e acqua minerale, al punto che una bottiglia da 1,5 litri... Acqua minerale, rischio rincari: l’allarme del Codacons sulla crisi in Medio OrientePossibili aumenti per l’acqua minerale a causa del caro materie prime: sotto accusa la filiera della plastica L’acqua minerale potrebbe presto... Approfondimenti e contenuti Temi più discussi: La guerra in Medio Oriente fa salire il prezzo dell'acqua minerale: così il blocco di Hormuz si fa sentire anche sulle bottigliette di plastica; Acqua minerale, la bottiglia che paga il petrolio: come il conflitto in Medio Oriente può far lievitare il prezzo; Crisi Medio Oriente, rischio rincari fino al 20% per acqua e bevande in bottiglia; Il prezzo dell’acqua in aumento con la crisi in Medio Oriente. Prezzo dell'acqua minerale in aumento, perché una bottiglia costa di più a causa della guerra in Medio OrienteLe conseguenze economiche della guerra in Medio Oriente si sono abbattute soprattutto sull’Occidente globalizzato, cioè sui mercati di destinazione dei flussi interrotti nello Stretto di Hormuz. virgilio.it Acqua minerale, rincari record sugli scaffali e rischio carenze per i consumatori italianiCrisi in Medio Oriente, rischio rincari su acqua minerale in Italia La crisi in Medio Oriente potrebbe presto colpire le tasche dei consumatori italia ... assodigitale.it L’Unione Europea si prepara a presentare un piano articolato, un pacchetto di misure, indicazioni e raccomandazioni, che mirano a fronteggiare i possibili rimbalzi negativi degli effetti legati alla crisi in Medio Oriente. E nelle bozze che circolano c’è un punto s - facebook.com facebook Medio oriente, boomerang di Trump: lo Stretto di nuovo “chiuso”, l’Iran spara e il negoziato traballa. Di Michela A.G. Iaccarino x.com