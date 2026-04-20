Nelle ultime ore, la tensione tra gli Stati Uniti e l’Iran si intensifica, con un video che mostra una nave sequestrata dagli americani e negoziati che sembrano in stallo. Da Teheran arrivano messaggi ambigui, mentre Mosca si dichiara disponibile a offrire il suo supporto. La situazione rimane fluida, senza segnali di una rapida risoluzione, e la crisi si sviluppa in modo continuo nel corso della notte.

La notte scivola dentro la crisi, e lo fa senza scatti improvvisi ma con una tensione continua che cresce ora dopo ora. Il video della nave iraniana colpita dagli Stati Uniti circola mentre il Golfo resta sospeso, come se ogni movimento potesse essere quello decisivo. I segnali che arrivano da Washington e da Teheran non si incrociano: si sfiorano, si respingono, si irrigidiscono. Intanto il petrolio reagisce subito, segno che i mercati leggono la situazione per quello che è: non un incidente, ma un passaggio di fase nella guerra. Sul tavolo resta l’ipotesi di negoziati a Islamabad, ma è una trattativa che nasce già incrinata, con il cessate il fuoco che scade mercoledì.🔗 Leggi su Thesocialpost.it

© Thesocialpost.it - Guerra in Iran, video della nave sequestrata dagli Usa: negoziati in bilico, da Teheran messaggi ambigui. Mosca: “Pronti a contribuire”

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