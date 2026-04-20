Nella notte, la tensione tra Iran e Stati Uniti si mantiene alta, con nuovi sviluppi provenienti da Teheran. Un video mostrerebbe una nave sequestrata dagli americani, mentre nel frattempo arrivano messaggi contrastanti riguardo ai negoziati tra i due Paesi. La situazione si evolve lentamente, senza segnali di un cambiamento repentino, ma con una crescente pressione che si fa sentire nell’aria.

La notte scivola dentro la crisi, e lo fa senza scatti improvvisi ma con una tensione continua che cresce ora dopo ora. Il video della nave iraniana colpita dagli Stati Uniti circola mentre il Golfo resta sospeso, come se ogni movimento potesse essere quello decisivo. I segnali che arrivano da Washington e da Teheran non si incrociano: si sfiorano, si respingono, si irrigidiscono. Intanto il petrolio reagisce subito, segno che i mercati leggono la situazione per quello che è: non un incidente, ma un passaggio di fase nella guerra. Sul tavolo resta l’ipotesi di negoziati a Islamabad, ma è una trattativa che nasce già incrinata, con il cessate il fuoco che scade mercoledì.🔗 Leggi su Thesocialpost.it

© Thesocialpost.it - Guerra in Iran, video della nave sequestrata dagli Usa: da Teheran messaggi ambigui sui negoziati

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