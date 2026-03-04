Iran Hegseth conferma | sottomarino Usa ha affondato nave da guerra Teheran

Gli Stati Uniti hanno affondato una nave da guerra iraniana in acque internazionali usando un siluro. La notizia è stata confermata da un portavoce americano. L’incidente si è verificato in una zona di mare sotto il controllo internazionale. Nessun dettaglio sui danni o sulle conseguenze immediate è stato reso noto. La comunicazione ufficiale non menziona altre navi coinvolte o ulteriori azioni.

Gli Stati Uniti hanno affondato una nave da guerra iraniana in acque internazionali colpendola con un siluro. È il primo caso di una nave da guerra nemica affondata da un sottomarino dalla Seconda Guerra Mondiale. Lo ha confermato mercoledì i l segretario alla Guerra Pete Hegseth, mentre gli Usa con Israele intensificano il bombardamento delle forze di sicurezza iraniane e di altri simboli del potere. Teheran ha promesso di distruggere completamente le infrastrutture militari ed economiche del Medio Oriente, segnalando che la guerra non è affatto finita e può espandersi ulteriormente. Il ritmo degli attacchi contro l’Iran è così intenso che la televisione di Stato ha annunciato che la cerimonia funebre per il leader supremo iraniano, l’Ayatollah Ali Khamenei, ucciso nel conflitto, sarebbe stata rinviata. 🔗 Leggi su Lapresse.it

Iran, nave da guerra di Teheran colpita da un sottomarino Usa: le immagini del PentagonoL’esercito americano ha pubblicato su X, sull’account del Pentagono, le immagini dell’attacco sottomarino con i siluri sulla nave da guerra iraniana...

Nave iraniana affondata da un sottomarino Usa in Sri Lanka: 80 mortiLa fregata Iris Dena, con a bordo marinai iraniani, è stata affondata da un siluro statunitense. A confermarlo è stato il capo del Pentagono Hegseth. Le autorità dello Sri Lanka sono intervenute sul ... tg24.sky.it