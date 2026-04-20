Nella giornata di lunedì, sono ripresi i negoziati a Islamabad riguardo alla situazione in Iran. La ripresa delle trattative avviene in un clima di tensione crescente, con il presidente degli Stati Uniti che ha lanciato minacce contro il paese, promettendo azioni militari contro infrastrutture chiave in caso di mancato accordo. La ripresa del dialogo si svolge senza dettagli sulle posizioni delle altre parti coinvolte.

Donald Trump ha annunciato la ripresa – lunedì – dei negoziati a Islamabad, tornando a minacciare l’Iran: «Offriamo un accordo equo, accettino o distruggeremo ogni singola centrale elettrica e ogni singolo ponte in Iran», ha tuonato il presidente Usa. «Nessun colloquio finché rimarrà in vigore il blocco navale statunitense», aveva messo in chiaro Teheran. Anche resta aperto uno spiraglio: se dagli Usa arriveranno «segnali positivi», l’Iran potrebbe inviare una delegazione di negoziatori in Pakistan, ha dichiarato ad Al Jazeera il presidente della Commissione Parlamentare iraniana sulla Sicurezza Nazionale, Ebrahim Azizi. CENTCOM intanto ha diffuso sui social un video della nave iraniana catturata dagli Usa dopo il tentativo di forzare il blocco dello Stretto di Hormuz.🔗 Leggi su Lettera43.it

© Lettera43.it - Guerra in Iran, incognite sul nuovo round di negoziati a Islamabad

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