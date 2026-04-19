Impennata dei prezzi dopo la guerra in Iran Istat | carrello della spesa a +2,2% alimentari +4,7%

Dopo la guerra in Iran, i prezzi al consumo sono aumentati, secondo i dati dell'Istat. In particolare, il valore complessivo del carrello della spesa è salito del 2,2%, mentre gli alimentari hanno registrato un aumento del 4,7%. Questi numeri riflettono un incremento dei costi per i prodotti più acquistati dagli italiani negli ultimi mesi.

Gli ultimi dati Istat confermano l'impennata dei prezzi al consumo per gli italiani con un impatto enorme sul cosiddetto carrello della spesa vale a dire i prodotti acquistati più frequentemente. Dalla carne alle uova alle zucchine, la lista dei rincari dopo l'impennata dei prezzi dei carburanti a seguito della guerra in Iran.🔗 Leggi su Fanpage.it

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