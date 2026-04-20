Il conflitto in Iran ha un impatto diretto sui bilanci umanitari mondiali, con spese quotidiane che superano i due miliardi di dollari. Questo scenario sta influenzando le risorse destinate agli aiuti internazionali, contribuendo a un paradosso che vede i fondi destinati alle emergenze ridursi mentre i costi di guerra continuano ad aumentare. La situazione riflette le conseguenze economiche di un conflitto ancora in corso.

L’impatto economico del conflitto in Iran sta ridisegnando i bilanci umanitari globali, con costi giornalieri che superano i due miliardi di dollari. Secondo le analisi presentate da Tom Fletcher presso la Chatham House di Londra, una cifra simile avrebbe potuto finanziare in meno di quindici giorni un piano da 23 miliardi di dollari destinato a proteggere 87 milioni di persone. Le stime fornite dal responsabile dell’OCHA evidenziano un paradosso finanziario senza precedenti: mentre le spese belliche erodono risorse immense ogni giorno, il budget per l’assistenza umanitaria subisce una contrazione drastica. Attualmente, l’agenzia si trova a...🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Guerra in Iran: il paradosso che svuota i fondi per gli aiuti globali

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