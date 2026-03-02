Il Professore Rosario Florenza, storico e docente universitario, ha commentato la situazione attuale in Iran, sottolineando che il nostro Paese è coinvolto in dinamiche internazionali più ampie. Ha affermato che è normale essere preoccupati di fronte agli sviluppi recenti, evidenziando come questa crisi si inserisca in un quadro più vasto di tensioni globali.

In un mondo profondamente interconnesso, sia dal punto di vista economico che dei poteri, non bastano gli oltre cinquemila chilometri che separano l'Italia dall'Iran a rendere questa guerra lontana da noi. Le motivazioni ce le ha spiegate il Professore Rosario Florenza, storico e direttore del corso di Laura Magistrale in International Relations all'Università Luiss Guido Carli di Roma. Professore, molti percepiscono il conflitto come qualcosa di distante. Lo è davvero? «Faccio fatica a pensare solo all'Italia, perché il nostro Paese è inserito in dinamiche globali che rendono questa crisi preoccupante per tutti, non soltanto per noi. 🔗 Leggi su Vanityfair.it

© Vanityfair.it - Guerra in Iran, Rosario Florenza: «Il nostro Paese è inserito in dinamiche globali. È più che legittimo essere allarmati»

L’Italia in cuffia: le audioguide per bambini che raccontano i più importanti monumenti del nostro PaeseL’età non è una barriera e il nostro patrimonio culturale è alla portata di tutti, anche dei più piccoli.

Leggi anche: Iran: «Nulla fermerà il nostro arricchimento nucleare, neppure la guerra»