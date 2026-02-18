come ristrutturare gli aiuti umanitari globali senza usaid intervista

Il 4 settembre 1961, John F. Kennedy ha fondato UsaID, un’agenzia governativa dedicata agli aiuti umanitari, per rispondere alle emergenze internazionali. Oggi, alcuni esperti propongono metodi alternativi per aiutare le popolazioni senza affidarsi esclusivamente a questa struttura. In un’intervista, uno di loro spiega come nuove strategie di distribuzione e collaborazione con organizzazioni locali possano cambiare il modo di intervenire nei paesi in crisi.

La Trumpexit umanitaria. Washington sospende i fondi a 66 ong e agenzie. Gli effetti dei tagli UsAid non funziona più. 500 tonnellate di cibo fatto scadere devono essere bruciate Il 4 settembre del 1961 John Fitzgerald Kennedy creò UsAid, un’agenzia governativa che aveva l’obiettivo di contrastare l’influenza sovietica nel mondo a colpi di soft power, fornendo assistenza allo sviluppo economico, assistenza umanitaria e sostegno al settore dell’informazione in molti paesi. Dalla mezzanotte del 24 febbraio del 2025, Trump ne ha licenziato i dipendenti e l’agenzia è stata accorpata al dipartimento di stato. 🔗 Leggi su Ilfoglio.it

Cuba senza turisti e senza petrolio. Una Flotilla con aiuti umanitari pronta a partire: «Non vi lasceremo soli»Cuba si trova in crisi a causa dell’embargo americano, che ha bloccato il flusso di turisti e petrolio nel paese.

Abu Mazen smentisce la sinistra: "Grazie all'Italia per gli aiuti umanitari"Abu Mazen ha espresso la sua gratitudine all’Italia per il continuo sostegno fornito alla Palestina, riconoscendo il contributo nelle operazioni di addestramento, aiuti umanitari e assistenza medica.

