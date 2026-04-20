Guerra in Iran Confindustria Romagna preoccupata | tre imprese su quattro lamentano già riduzione dei profitti

In Romagna, le aziende del settore industriale mostrano segnali di difficoltà legati alla situazione internazionale, con molte di esse che segnalano una diminuzione dei profitti già in corso. Quasi due imprese su tre si aspettano un rallentamento delle attività nel prossimo trimestre, a causa delle incertezze legate alla guerra in Iran, che influenzano logistica, costi delle materie prime e processi di internazionalizzazione. La preoccupazione cresce tra le imprese della regione.

Quasi due industrie romagnole su tre si attendono un rallentamento dell’attività per il prossimo trimestre, a causa delle incertezze internazionali e del loro impatto su logistica, costi delle materie prime e internazionalizzazione, anche se tale rallentamento è previsto in modo diverso in.🔗 Leggi su Forlitoday.it

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