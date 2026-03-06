A causa della guerra in Iran, i costi dell’energia sono aumentati, portando a una crescente preoccupazione tra gli operatori del settore agricolo. Anche Confagricoltura ha espresso timori riguardo alle conseguenze di questa escalation sui costi di produzione. L’aumento dei prezzi dell’energia sta incidendo direttamente sulle aziende agricole italiane, mentre i conflitti nel Medio Oriente e in Europa continuano a influenzare la situazione.

FIRENZE – "L'escalation dei conflitti, sia in Europa sia nel vicino Medio Oriente, unita agli effetti del cambiamento climatico, sta avendo ricadute immediate sull'agricoltura italiana. L'aumento dei costi energetici e le incertezze sulla sicurezza nazionale preoccupano gli operatori del settore, impegnati ogni giorno a garantire cibo e contribuire alla produzione energetica del paese". A dirlo è il presidente di Confagricoltura Toscana, Carlo Bartolini Baldelli. "Serve intervenire subito, con misure preventive, più che correttive – spiega il presidente -. Le fluttuazioni dei prezzi dei carburanti non sono una novità e, purtroppo, non saranno l'ultima volta.

Aumento dei costi dell'energia per la guerra in Iran, anche Confagricoltura preoccupata

