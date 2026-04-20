Guerra in Iran Confindustria Romagna preoccupata | si prevedono profitti in calo ed energia ancora più cara

In Romagna, le aziende industriali si preparano a un possibile rallentamento delle attività nel prossimo trimestre, secondo le previsioni di Confindustria locale. La crisi in Iran e le tensioni internazionali influenzano i costi dell’energia e delle materie prime, creando incertezze che riguardano anche i processi di internazionalizzazione. Quasi due aziende su tre si aspettano di affrontare minori profitti, mentre i problemi legati alla logistica continuano a pesare sulle imprese della regione.

Quasi due industrie romagnole su tre si attendono un rallentamento dell’attività per il prossimo trimestre, a causa delle incertezze internazionali e del loro impatto su logistica, costi delle materie prime e internazionalizzazione, anche se tale rallentamento è previsto in modo diverso in.🔗 Leggi su Cesenatoday.it

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