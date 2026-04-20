Guerra in Iran Confindustria preoccupata | Ravenna ha l' industria più energivora in Romagna rischio stangata nella bolletta

Con l’aumento dei costi dell’energia e le tensioni internazionali legate al conflitto in Iran, molte aziende romagnole temono ripercussioni sulla loro attività nei prossimi mesi. In particolare, Ravenna si distingue come una delle aree con il consumo energetico più elevato della regione, mettendo a rischio le bollette delle imprese locali. Secondo un’indagine, quasi due aziende su tre si aspettano un rallentamento, influenzato da difficoltà logistiche e da costi crescenti delle materie prime.

Quasi due industrie romagnole su tre si attendono un rallentamento dell’attività per il prossimo trimestre, a causa delle incertezze internazionali e del loro impatto su logistica, costi delle materie prime e internazionalizzazione, anche se tale rallentamento è previsto in modo diverso in.🔗 Leggi su Ravennatoday.it

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