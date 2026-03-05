Carenza idrica | riparato il guasto alla condotta regionale acqua in arrivo entro due ore

È stato riparato il guasto alla condotta regionale che aveva causato una carenza idrica ieri. L'intervento di riparazione è stato completato e l'acqua tornerà a scorrere regolarmente nelle prossime due ore. La rottura aveva interrotto il servizio in alcune zone, ma ora la situazione sta tornando alla normalità. Non ci sono altre informazioni sul momento esatto del ripristino.

Ripristinata la condotta dopo la rottura improvvisa di ieri: il servizio idrico tornerà alla normalità entro due ore.. È stato riparato il guasto alla condotta idrica regionale nel tratto Mugnano – Qualiano – Lago Patria, che nella giornata di ieri era stato interessato da una rottura improvvisa causando disagi e una temporanea carenza d'acqua in diverse zone. I tecnici sono intervenuti tempestivamente per individuare e risolvere il problema alla rete idrica. Dopo le operazioni di riparazione, la condotta è stata riaperta e l'erogazione dell'acqua tornerà progressivamente alla normalità. Secondo quanto comunicato dalla centrale operativa dell'acquedotto regionale, l'acqua dovrebbe tornare a scorrere regolarmente entro le prossime due ore, consentendo il ripristino completo del servizio.