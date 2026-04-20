Guardia di Finanza giro di vite sull’utilizzo illecito delle piattaforme streaming nelle attività commerciali

Da corrieretoscano.it 20 apr 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

La Guardia di Finanza ha avviato controlli nelle attività commerciali per verificare l’uso illecito delle piattaforme di streaming. Il Nucleo speciale beni e servizi ha eseguito accertamenti per individuare eventuali violazioni delle normative fiscali e di diritto d’autore. Le operazioni si sono concentrate sul monitoraggio di esercizi commerciali e attività che potrebbero utilizzare servizi di streaming senza le dovute autorizzazioni o senza dichiarare i ricavi.

FIRENZE – Il Nucleo speciale beni e servizi della Guardia di Finanza, nell’ambito delle proprie prerogative di polizia economico-finanziaria, ha dato corso a un’importante azione di contrasto alla pirateria audiovisiva, focalizzando l’attenzione sull’ utilizzo di sistemi illeciti di streaming all’interno delle attività commerciali. In concomitanza con eventi sportivi di rilievo internazionale, quali i principali incontri della Uefa Champions League, a seguito di una capillare analisi del territorio e di risultanze ispettive pregresse, il Nucleo Speciale Beni e Servizi coordina una vasta operazione in collaborazione con i comandi provinciali incardinati sul territorio.🔗 Leggi su Corrieretoscano.it

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