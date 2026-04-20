Guardia di Finanza giro di vite sull’utilizzo illecito delle piattaforme streaming nelle attività commerciali

La Guardia di Finanza ha avviato controlli nelle attività commerciali per verificare l’uso illecito delle piattaforme di streaming. Il Nucleo speciale beni e servizi ha eseguito accertamenti per individuare eventuali violazioni delle normative fiscali e di diritto d’autore. Le operazioni si sono concentrate sul monitoraggio di esercizi commerciali e attività che potrebbero utilizzare servizi di streaming senza le dovute autorizzazioni o senza dichiarare i ricavi.

FIRENZE – Il Nucleo speciale beni e servizi della Guardia di Finanza, nell’ambito delle proprie prerogative di polizia economico-finanziaria, ha dato corso a un’importante azione di contrasto alla pirateria audiovisiva, focalizzando l’attenzione sull’ utilizzo di sistemi illeciti di streaming all’interno delle attività commerciali. In concomitanza con eventi sportivi di rilievo internazionale, quali i principali incontri della Uefa Champions League, a seguito di una capillare analisi del territorio e di risultanze ispettive pregresse, il Nucleo Speciale Beni e Servizi coordina una vasta operazione in collaborazione con i comandi provinciali incardinati sul territorio.🔗 Leggi su Corrieretoscano.it © Corrieretoscano.it - Guardia di Finanza, giro di vite sull’utilizzo illecito delle piattaforme streaming nelle attività commerciali Notizie correlate Controlli da parte della Guardia di Finanza nelle scuole sull’utilizzo dell’Intelligenza Artificiale: tra gennaio e luglio 2026Tra le attività ispettive programmate dal Garante per la protezione dei dati personali per i primi mesi del 2026 compare un ambito che riguarda da... Rispetto delle normative sui prezzi del carburante, giro di vite della finanza: sei irregolarità scoperteRiscontrate e contestate anomalie nella provincia di Ancona da parte dei militari, tra cui la non corretta pubblicazione dei prezzi del carburante... Tutti gli aggiornamenti Temi più discussi: Giro di fatture per operazioni inesistenti da oltre 2 miliardi: scatta sequestro preventivo contro una società; Vip spiati, indagato il generale dell’Accademia della Finanza; La Guardia di Finanza di Torino scopre un giro di falsi mobili di design italiano; 109° Edizione del Giro d’Italia-Comitato Provinciale Ordine e Sicurezza. Gasolio agricolo usato per i mezzi pesanti: sequestro e denunce della Guardia di Finanza a VittoriaVITTORIA, 17 Aprile 2026 – Un giro di carburante agevolato utilizzato illecitamente per fini industriali è stato scoperto dai finanzieri del Comando ... radiortm.it Legalità tra le bancarelle: blitz di Guardia di Finanza e Polizia Locale al mercato di VittoriaVITTORIA, 11 Aprile 2026 – Sabato di controlli serrati nel cuore commerciale di Vittoria. Le pattuglie della Guardia di Finanza e della Polizia Locale hanno setacciato il mercato settimanale in un’ope ... radiortm.it Accertamenti della Guardia di finanza di #Gallarate. Recupera 36 milioni di crediti d’imposta - facebook.com facebook Il 18 aprile, nella splendida cornice della Piazza d’Armi presso la Scuola Ispettori e Sovrintendenti della Guardia di Finanza de L’Aquila, gli Allievi Marescialli del 97° Corso “Cervino III” hanno giurato fedeltà alla Repubblica italiana. x.com