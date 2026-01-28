Maxi operazione contro cybercrime e pirateria

Gli agenti italiani hanno condotto una maxi operazione contro il cybercrime e la pirateria audiovisiva. Sono stati sequestrati server e dispositivi usati per distribuire illegalmente contenuti online. Decine di persone sono state denunciate, e le indagini continuano per smantellare tutta la rete criminale. L’azione ha coinvolto anche forze di altri Paesi, per colpire le piattaforme internazionali di pirateria.

Maxi operazione della Polizia in Italia e all’estero contro il cybercrime e la pirateria audiovisiva. Smantellata un’infrastruttura informatica che serviva illegalmente milioni di utenti. Servizio di Alessio Orlandi TG2000. 🔗 Leggi su Tv2000.it

La Polizia di Stato ha avviato un’ampia operazione contro la pirateria audiovisiva.

Dopo mesi di indagini, le autorità italiane e internazionali hanno smantellato una vasta rete di pirateria audiovisiva legata al cybercrime.

