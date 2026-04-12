Il Coachella 2026 ha visto un debutto che ha attirato molte attenzioni, anche per alcuni problemi tecnici riscontrati durante le esibizioni. Tra le performance più discusse, c’è stato anche un artista italiano che è stato cancellato dall’ultimo momento. La manifestazione, che si svolge nel deserto californiano, ha confermato la sua capacità di attrarre grandi numeri e di mettere in mostra artisti di varie provenienze. La giornata si è conclusa con alcune sfide tecniche e variazioni nel cartellone.

Il Coachella è senza dubbio uno degli eventi più amati e seguiti nel mondo della musica e dell'arte, al punto da essere diventato un punto di ritrovo non solo per i tanti appassionati, ma anche per celebrità e vip che vengono spesso fotografati all'Empire Polo Club, nella Coachella Valley della California. E, come ogni anno, anche quest'anno il Coachella ha chiamato a sé una grandissima folla, pronta a lasciarsi guidare dalla musica questo weekend e il prossimo. Il cartellone dell'evento è apparso immediatamente molto ricco: tra gli appuntamenti da non perdere ci sono senza dubbio i concerti di Sabrina Carpenter e Justin Bieber. Quest'ultimo, al suo debutto al festival, è però già al centro delle polemiche.🔗 Leggi su Ilgiornale.it

© Ilgiornale.it - Il debutto controverso di Justin Bieber, i problemi tecnici e l'unico artista italiano cancellato: tutto sul Coachella 2026

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