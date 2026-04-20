Il Comune di Gualdo Tadino parteciperà a Roma alla conferenza City Vision il 22 aprile, un incontro dedicato alla trasformazione digitale delle aree urbane. La partecipazione rappresenta un momento importante per il territorio, che si presenterà come esempio di modello digitale in vista di sviluppi futuri. La presenza al tavolo di discussione conferma l’interesse dell’amministrazione locale verso le innovazioni tecnologiche e le strategie di digitalizzazione.

Il Comune di Gualdo Tadino approderà al tavolo di City Vision Roma il prossimo 22 aprile, posizionandosi tra i protagonisti della conferenza dedicata alla trasformazione digitale dei territori. L’evento, intitolato La città che pensa: 5G, AI e la nuova intelligenza urbana, vedrà la partecipazione del sindaco Massimiliano Presciutti, anche in qualità di presidente della Provincia di Perugia, impegnato in un confronto centrale sulla connettività e sui servizi digitali per le amministrazioni. L’esperienza di Gualdo Tadino nel cuore del dibattito nazionale sul 5G e l’IA. Il programma di City Vision Roma prevede una sessione di lavoro cruciale in cui la voce di Gualdo Tadino si unirà a quella di altri decisori istituzionali e rappresentanti dell’innovazione.🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Gualdo Tadino a Roma: il modello digitale che sfida il futuro

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