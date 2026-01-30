La Goldengas scende in campo contro il Gualdo Tadino in una sfida che promette intensità e strategia al PalaSavio
La Goldengas torna a giocare al PalaSavio domenica pomeriggio, davanti ai suoi tifosi. Affronta il Gualdo Tadino in una partita che si preannuncia difficile. La squadra di casa cerca punti importanti, mentre gli avversari arrivano determinati a fare risultato. La sfida promette intensità e battaglia su ogni pallone.
La Goldengas Senigallia torna in campo al PalaSavio domenica pomeriggio, di fronte al pubblico del proprio palazzetto, per affrontare una delle sfide più complicate del campionato. L’avversario è il Gualdo Tadino, formazione umbra che, nonostante il recente passaggio dalla serie C, ha saputo rilanciarsi in maniera significativa nel corso del torneo. La partita, in programma alle ore 18, rappresenta un banco di prova fondamentale per i biancorossi, che dopo il passo indietro della scorsa settimana – causato dal riposo forzato – si ritrovano al sesto posto, con il rischio di perdere terreno in ottica play-off. 🔗 Leggi su Ameve.eu
