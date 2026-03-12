GUALDO TADINO – Il nuovissimo servizio digitale "Punto Utente Evoluto" (Pue), realizzato con l’ Inps, verrà attivato nel municipio gualdese; permetterà ai cittadini di accedere a molti servizi dell’Istituto previdenziale senza doversi recare fisicamente presso una sede ufficiale. L’iniziativa, la prima del genere in Umbria, è stata presentata ieri nella sala consiliare del Comune, alla presenza del sindaco Massimiliano Presciutti e dell’assessore Giorgio Locchi, di Elisa Maria Spagnolo, direttrice regionale, e Stefano Lo Re, direttore provinciale Inps. Il progetto di "questo innovativo servizio – ha detto la direttrice Spagnolo – nasce dalla collaborazione con Anci, vuole portare l’Inps direttamente sul territorio". 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Il “Punto Utente Evoluto“ attivato a Gualdo Tadino

Articoli correlati

La Goldengas torna sul parquet e ospita il Gualdo TadinoFine settimana in B Interregionale con la terza giornata di ritorno e Goldengas Senigallia di nuovo in casa dopo il riposo della settimana scorsa che...

Gli studenti di Gualdo Tadino incontrano i CarabinieriGUALDO TADINO – Gli alunni delle classi seconde della scuole medie, in occasione della Giornata contro il bullismo e cyberbullismo, hanno incontrato...

Contenuti e approfondimenti su Punto Utente Evoluto

Discussioni sull' argomento Presentato a Gualdo Tadino il primo Punto Utente Evoluto INPS in Umbria; Presentato a Gualdo Tadino il primo Punto Utente Evoluto INPS in Umbria; Comunicato Stampa Presentato a Gualdo Tadino il primo Punto Utente Evoluto INPS in Umbria; Il Punto Utente Evoluto attivato a Gualdo Tadino.

Punto Utente Evoluto, il primo è a Gualdo TadinoInps vara il primo sportello di questo tipo: non più necessario recarsi in una delle sette agenzie della regione per usufruire delle 121 prestazioni disponibili Gualdo Tadino è il primo punto evoluto ... rainews.it

PUNTO UTENTE EVOLUTO DELL'INPS A GUALDO TADINO NELLA CONFERENZA DI PRESENTAZIONE MERCOLEDI 11 MARZO - facebook.com facebook