Gruppo Cap conclusa installazione camino BioPiattaforma ZeroC a Sesto SGiovanni

È stata completata l'installazione del camino della BioPiattaforma ZeroC in via Daniele Manin a Sesto San Giovanni. L'intervento riguarda la linea di trattamento e emissione dei fumi collegata alla termovalorizzazione dei fanghi di depurazione. La struttura si trova nel comune milanese e fa parte delle attività del gruppo incaricato della gestione ambientale. L'opera è stata portata a termine di recente.

(Adnkronos) – Si è appena conclusa l'installazione del camino della BioPiattaforma ZeroC di via Daniele Manin, nel comune milanese di Sesto San Giovanni, elemento a servizio della linea di trattamento ed emissione fumi dedicata alla termovalorizzazione dei fanghi di depurazione. ZeroC, società interamente pubblica controllata da Gruppo Cap, è nata per sostenere la transizione all’economia circolare nella gestione del ciclo dei rifiuti nel territorio della Città metropolitana di Milano. L'intervento rappresenta una tappa importante del progetto e accompagna l’impianto verso le fasi finali di realizzazione, in vista del completamento complessivo previsto entro il 2026.🔗 Leggi su Periodicodaily.com Notizie correlate Conclusa l'installazione delle pompe di calore nella scuola elementare: gli studenti potranno tornare in aulaIl sistema di riscaldamento principale, invece, non è riparabile; sarà quindi necessario rifare le linee di distribuzione dell’acqua calda durante il... Gruppo Cap: Top Utility 2026, vincono sostenibilitàGruppo Cap ha ottenuto il Top Utility Award Assoluto 2026, riconoscimento assegnato da Althesys durante la presentazione del XIV Rapporto Cambiare... Contenuti utili per approfondire Gruppo Cap, conclusa installazione camino BioPiattaforma ZeroC a Sesto S.GiovanniSi è appena conclusa l'installazione del camino della BioPiattaforma ZeroC di via Daniele Manin, nel comune milanese di Sesto San Giovanni, elemento a servizio della linea di trattamento ed emissione ... adnkronos.com Gruppo CAP con Anaci per un servizio idrico più efficiente nei condominiL'accordo, della durata di 48 mesi, riconosce il ruolo strategico degli amministratori di condominio come punto di raccordo tra il gestore e migliaia di utenti ... msn.com