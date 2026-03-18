Gruppo Cap | Top Utility 2026 vincono sostenibilità

Gruppo Cap ha ricevuto il premio Top Utility Award Assoluto 2026 durante la presentazione del XIV Rapporto Cambiare per crescere a Palazzo Turati a Milano. L’assegnazione è avvenuta durante un evento organizzato da Althesys, che ha premiato la società per i risultati ottenuti nel settore della sostenibilità. La cerimonia ha visto la partecipazione di rappresentanti e professionisti del settore energetico.

Gruppo Cap ha ottenuto il Top Utility Award Assoluto 2026, riconoscimento assegnato da Althesys durante la presentazione del XIV Rapporto Cambiare per crescere a Palazzo Turati a Milano. La vittoria certifica le migliori performance complessive tra le cento maggiori utility italiane, basandosi su parametri di sostenibilità, efficienza operativa e solidità finanziaria. L’azienda lombarda si è distinta non solo vincendo il premio principale, ma entrando anche nella cinquina finale delle categorie Esg e Territorio & Comunità. Questo risultato conferma che l’approccio integrato dell’impresa bilancia innovazione tecnologica ed equilibrio finanziario con la cura del territorio. 🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Gruppo Cap: Top Utility 2026, vincono sostenibilità Articoli correlati Leggi anche: Imprese, Gruppo Cap vince Top Utility Award Assoluto 2026 Aggiornamenti e contenuti dedicati a Gruppo Cap Top Utility 2026 vincono... Temi più discussi: Gruppo CAP è la migliore utility del Paese; Comunicazione Italiana; Gruppo CAP trionfa, vince il Premio Assoluto Top Utility 2026; Top Utility 2026, Gruppo Cap vince il premio assoluto. TOP UTILITY 2026: GRUPPO CAP VINCE IL PREMIO ASSOLUTOLa green utility lombarda conquista il riconoscimento più prestigioso della XIV edizione del premio promosso da Althesys, che individua ogni anno la migliore utility italiana. Il Gruppo è inoltre entr ... mi-lorenteggio.com Imprese, Gruppo Cap vince Top Utility Award Assoluto 2026Milano, 17 mar. (Adnkronos) - Gruppo Cap conquista il Top Utility Award Assoluto, il riconoscimento più prestigioso assegnato alle utility italiane. Il premio è stato conferito oggi a Milano nell’ambi ... msn.com L’Amministrazione Comunale, Parco Nord Milano e Città Metropolitana di Milano presentano la nuova area multisport di via Turoldo, un intervento d'eccellenza realizzato dal Gruppo CAP nell’ambito del Piano Urbano Integrato Spugna. Grazie a un investimen - facebook.com facebook