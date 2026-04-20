Grifone sconfitto a Prato Decide un gol lampo

Nel match di Serie D giocato al Lungobisenzio, il Prato ha prevalso sul Grosseto grazie a un gol segnato poco dopo l'inizio. L'incontro, che ha visto la presenza di circa 170 tifosi del Grosseto, si è concluso con la vittoria dei padroni di casa e i festeggiamenti per i tre punti. Nonostante la sconfitta, i sostenitori del Grosseto hanno applaudito la squadra per aver comunque contribuito a una giornata di sport appassionante.

SERIE D In un Lungobisenzio soldout, è il Prato a festeggiare per i tre punti, ma per il Grosseto ci sono comunque gli applausi dei propri tifosi (170 presenti in terra laniera) e pure di quelli avversari per la promozione in Serie C, al termine di una bella giornata di sport. E’ il gol dopo appena 16 secondi di Verde a decidere la gara, che si chiude sull’1-0. Per i maremmani si tratta della quinta sconfitta nel girone E di Serie D. Si interrompe così la striscia positiva di sei risultati utili consecutivi per i ragazzi di Paolo Indiani. Venendo alla cronaca, bastano 16 secondi ai padroni di casa per sbloccare il risultato: il lancio di Zanon viene addomesticato da Rossetti che appoggia a Verde, glaciale in area avversaria nel trafiggere di destro Marcu.🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net © Sport.quotidiano.net - Grifone sconfitto a Prato. Decide un gol lampo Notizie correlate Leggi anche: Atletico Catania sconfitto a Melilli 1-0: decide il gol dell'ex Leonardi Il Napoli espugna Cagliari, decide un gol lampo di McTominayAGI - Un gol in avvio di Scott McTominay basta al Napoli per violare l'Unipol Domus, superando 1-0 il Cagliari nella gara d'apertura della 30esima... Contenuti utili per approfondire Argomenti più discussi: A Prato una sconfitta che non intacca l’impresa del Grifone (1-0); Prato-Us Grosseto 1 a 0, le pagelle biancorosse. Unionisti scarichi. Grifone senza più assilli. A Prato per la gloriaEditoriale Nazionale ha integrato apposito componente software (tracciatore di terza parte c.d. SDK Testo) al fine della rilevazione audience da parte di Audicom S.r.l. e, quindi, per analizzare la fr ... sport.quotidiano.net Grifone in trasferta a Prato: Una partita da serie CEditoriale Nazionale ha integrato apposito componente software (tracciatore di terza parte c.d. SDK Testo) al fine della rilevazione audience da parte di Audicom S.r.l. e, quindi, per analizzare la fr ... lanazione.it #calcio #SerieD #USGrosseto1912 #usgrosseto #grifone #acprato #IlGiunco - facebook.com facebook