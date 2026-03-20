Il Napoli espugna Cagliari decide un gol lampo di McTominay

Il Napoli ha vinto 1-0 contro il Cagliari nella partita della 30esima giornata di Serie A. Al 3' minuto, Scott McTominay ha segnato il gol decisivo che ha permesso alla squadra di ottenere i tre punti. La partita si è svolta all'Unipol Domus, con il Napoli che ha dominato nei primi minuti.

AGI - Un gol in avvio di Scott McTominay basta al Napoli per violare l'Unipol Domus, superando 1-0 il Cagliari nella gara d'apertura della 30esima giornata di Serie A. Non una bella partita dei campioni d'Italia in carica che, però, col minimo sforzo si prendono il secondo posto (in attesa del Milan impegnato domani a San Siro con il Torino) portandosi provvisoriamente a -6 dall'Inter capolista. Restano fermi a quota 30 i sardi che incassano la terza sconfitta consecutiva. Pisacane ritrova Esposito dopo la squalifica e lo schiera unica punta con il sostegno di Folorunsho. Conte parte con McTominay e De Bruyne alle spalle di Hojlund, in panchina Alisson Santos. 🔗 Leggi su Agi.it © Agi.it - Il Napoli espugna Cagliari, decide un gol lampo di McTominay Articoli correlati PAGELLE E TABELLINO Cagliari-Napoli 0-1: lampo di McTominay, Conte a -6 dalla vettaVoti, top e flop della sfida dello Stadio Olimpico, valevole per la 30° giornata del campionato di Serie A Il Napoli continua la sua rincorsa verso... Napoli corsaro a Cagliari: decide McTominay, 4 vittorie di filaTempo di lettura: 3 minutiIl Napoli vince ancora, convince e manda un segnale fortissimo al campionato. La meravigliosa rovesciata di Scott McTominay Una selezione di notizie su Napoli espugna Argomenti discussi: Serie A, la Juventus espugna Udine: basta il sigillo di Boga ai bianconeri. Cagliari-Napoli 0-1, pagelle e tabellino: McTominay vale il -6 alla vetta. Politano ovunque, Rodriguez soffreIl goal al 2' di McTominay permette al Napoli di espugnare Cagliari e avvicinarsi alla vetta: Milan scavalcato al secondo posto, ora tocca a rossoneri e Inter. goal.com Il Napoli espugna Cagliari 1-0: vittoria di misura e tre punti d'oroIl Napoli ha conquistato una preziosa vittoria sul campo del Cagliari, imponendosi per 1-0 in una sfida che ha evidenziato la solidità e la concretezza della formazione partenopea. Un successo di ... it.blastingnews.com