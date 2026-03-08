Atletico Catania sconfitto a Melilli 1-0 | decide il gol dell' ex Leonardi

L’Atletico Catania 1994 Viagrande è stato sconfitto 1-0 dal Melilli nel venticinquesimo turno del Girone B di Eccellenza. La rete decisiva è stata segnata dall’ex giocatore Leonardi. La partita si è svolta a Melilli, con i giallorossoblù che hanno subito la sconfitta.

Sconfitta di misura per l’Atletico Catania 1994 Viagrande. I giallorossoblù, nel venticinquesimo turno del Girone B di Eccellenza, cedono al Melilli per 1-0. Incontro deciso da una rete siglata dopo 60 secondi dal fischio d’inizio dall’ex atletista Giovanni Leonardi, nelle due precedenti stagioni protagonista con la maglia dell’Atletico Catania 1994 Viagrande. Il classico gol dell’ex decide una partita equilibrata, combattuta e giocata con tanta determinazione dalle due formazioni. La squadra allenata da mister Angelo Galfano non riesce a cambiare passo lontano dal “Francesco Russo” di Viagrande. La vittoria esterna manca dal 20 dicembre scorso (3-0 sul campo della Leonfortese). 🔗 Leggi su Cataniatoday.it Leggi anche: Benevento 5 straripante: Melilli sconfitto con un netto 8-0 Atletico Catania ko a Mazzarrone: decide la doppietta di Torres nel finaleSconfitta che fa scivolare gli atletisti al sesto posto della classifica del Girone B di Eccellenza con 32 punti superati dalla Leonzio (adesso... Una raccolta di contenuti su Atletico Catania. Temi più discussi: Eccellenza B: il Modica vede la Serie D. Colpo salvezza Nebros, Rosmarino e Acquedolcese affondano, solo pari per il Gioiosa; Partinicaudace, derby e playoff: Montelepre ko 2-0; Eccellenza, l’Igea è inarrestabile: 4-0 alla Virtus Ispica. Pareggi per Nebros e Taormina. Settima sconfitta stagionale per l'Atletico Catania: ad Avola finisce 2-1Uno scivolone che si ripercuote sulla classifica del Girone B: la compagine etnea adesso è sesta con 36 punti a 3 lunghezze dal Mazzarrone, quinto con 39 punti ... cataniatoday.it Atletico Catania al bivio playoffImpegno tutt’altro che semplice per il Giarre, che dopo l’importante vittoria sulla Leonzio ospita l’Avola, terza forza del campionato, nel secondo turno consecutivo tra le mura amiche. Per i ... goalsicilia.it Pianeta Atletico Catania 1994 Viagrande Pianeta Atletico Catania 1994 Viagrande ASD Rosmarino Calcio Atl Ct 1994 Viagrande Asd - facebook.com facebook