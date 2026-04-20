Gricignano Cassazione stravolge il caso ASI | nuovi indennizzi

La Corte di Cassazione ha deciso di annullare la sentenza della Corte d’Appello di Napoli riguardante una lunga vertenza legale iniziata oltre vent’anni fa. La decisione riguarda gli indennizzi per i terreni occupati nell’area industriale di Gricignano d’Aversa e impone un nuovo esame della questione. La vicenda coinvolge diverse parti e si protrae da molto tempo, con un pronunciamento che potrebbe portare a modifiche nelle somme riconosciute finora.

La Corte di Cassazione ha scosso le fondamenta di una vertenza legale che si trascina da oltre due decenni, annullando la decisione della Corte d’Appello di Napoli e imponendo un nuovo scrutinio sugli indennizzi dovuti per i terreni occupati nell’area industriale ASI di Gricignano d’Aversa. La sentenza n. 84432026 della Prima Sezione Civile riapre il contenzioso relativo alle proprietà coinvolte dal decreto regionale n. 212 del 13 marzo 2002, restituendo voce ai proprietari che contestano le cifre stabilite per l’acquisizione dei loro suoli. Un percorso giudiziario lungo ventiquattro anni tra decreti e annullamenti. Il nodo della questione risale al marzo del 2002, quando con il provvedimento regionale n.🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Gricignano, Cassazione stravolge il caso ASI: nuovi indennizzi Notizie correlate Leggi anche: Bonus pendolari, con i nuovi criteri indennizzi per i ritardi calati del 60% Leggi anche: Sos lupi, si cambia. Ok agli indennizzi in caso di incidenti Approfondimenti e contenuti Gricignano, espropri Impreco: Cassazione riapre il casoGricignano (Caserta) - Dopo oltre vent’anni di battaglie giudiziarie, la Corte di Cassazione riapre la complessa vicenda degli espropri legati al progetto ... pupia.tv ESPROPRI DELL’ASI CASERTA. La Cassazione ribalta tutto: nuovo esame sugli indennizzi ai proprietariLa vicenda nasce dal decreto regionale n. 212 del 13 marzo 2002 con cui furono occupati d’urgenza terreni privati destinati all’area industriale ASI di Gricignano d’Aversa CASERTACE STA PER CAMBIARE P ... casertace.net