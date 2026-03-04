Sos lupi si cambia Ok agli indennizzi in caso di incidenti

La giunta della Regione ha annunciato che i danni causati da incidenti stradali con lupi saranno ora coperti con indennizzi. La decisione riguarda le situazioni in cui gli animali sono coinvolti in incidenti che coinvolgono veicoli sulle strade. La misura prevede un sostegno economico per chi subisce danni a seguito di incontri improvvisi con i lupi lungo le tratte interessate.

I danni da incidenti stradali provocati dai lupi saranno indennizzati. La giunta della Regione Marche ha infatti approvato la proposta di modifica della legge regionale 795 in tema di "Norme per la protezione della fauna selvatica e per la tutela dell’equilibrio ambientale e disciplina dell’attività venatoria", nell’ambito della quale d’ora in poi sarà stabilito il risarcimento in caso di incidenti provocati dai lupi, un indennizzo non previsto dalla normativa attualmente in vigore. La proposta di modifica della giunta regionale ha messo mano al comma 3 bis dell’articolo 34, risultato di una scelta politica che ha come obiettivo la riduzione... 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

Leggi anche: Sos incidenti a Napoli, Manfredi: «Di notte si corre troppo, ora più dossi anti-pirati»

Lupi, Tagliaferri (Fdi) “Non bastano gli indennizzi, coinvolgiamo i sindaci”Una crescente preoccupazione per gli avvistamenti sempre più frequenti, soprattutto nel Piacentino, ha spinto Giancarlo Tagliaferri, consigliere...