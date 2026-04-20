Un dibattito si svolge presso l’Università di Bergamo, focalizzato sulla trasparenza dei capitali e sulla stabilità del sistema bancario europeo. L’attenzione si concentra sulle metriche che regolano gli investimenti etici e sulla possibilità che pratiche di greenwashing possano mettere a rischio le banche coinvolte. L’incontro analizza le modalità di valutazione e le sfide legate alla corretta interpretazione dei criteri di sostenibilità negli investimenti finanziari.

Il dibattito sulla trasparenza dei capitali e sulla tenuta del sistema creditizio europeo si sposta sulle frequenze dell’Università di Bergamo, con un approfondimento dedicato alle metriche che regolano gli investimenti etici. La terza puntata del podcast UniBg OnAir, focalizzata sulle sfide della sostenibilità, esplorerà come distinguere i reali impatti ambientali dalle strategie di facciata e come le variazioni climatiche stiano influenzando la solidità delle banche. L’appuntamento è fissato per lunedì 20 aprile alle ore 19.00. Gli interventi saranno coordinati dai conduttori Nicola Betti e Mattia Lucchini, sotto la supervisione del responsabile del progetto Fabio Cleto.🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Greenwashing e banche a rischio: la sfida degli investimenti etici

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