Banche promozionali in Europa patto con la Bei per dare slancio agli investimenti

Le principali banche promozionali europee e la Bei si sono incontrate a Monaco di Baviera per rafforzare la collaborazione. Nel 2025, queste istituzioni hanno concesso finanziamenti superiori ai 300 miliardi di euro, sostenendo progetti di sviluppo e innovazione nei paesi membri. Durante l’incontro, hanno deciso di unire le forze per accelerare gli investimenti e migliorare la competitività europea. L’accordo mira a sostenere le imprese e le infrastrutture, rafforzando il ruolo delle banche nello sviluppo economico.

I vertici delle maggiori banche e Istituzioni nazionali di promozione europee, BGK (Polonia), Caisse des Dépôts – CDC (Francia), Cassa Depositi e Prestiti – CDP (Italia), KfW (Germania), Instituto de Crédito Oficial – ICO (Spagna) e il Gruppo Banca europea per gli investimenti (BEI), che nel solo 2025 hanno raggiunto un ammontare complessivo di finanziamenti pari a oltre 300 miliardi, si sono riuniti a Monaco di Baviera per riaffermare la loro comune determinazione a promuovere gli investimenti, la competitività e la resilienza in tutta l’Unione Europea consolidando oltre dieci anni di stretta cooperazione.🔗 Leggi su Ildenaro.it

