Dopo la recente vittoria contro il Bologna, l’ex calciatore ha commentato le prestazioni attuali della Juventus, sottolineando come la squadra mostri un gioco più aggressivo e determinato rispetto al passato. Ha evidenziato che oggi la formazione si distingue per l’approccio alla partita e per la voglia di conquistare i tre punti, caratteristiche che, secondo lui, mancavano in precedenza. La discussione si è concentrata sulle differenze tra la squadra attuale e le versioni precedenti.

di Angelo Ciarletta Graziani ha parlato della Juventus dopo la vittoria con il Bologna, indicando le differenze dei bianconeri rispetto al passato. A La Nuova DS, Ciccio Graziani ha parlato del successo della Juventus e non solo. Di seguito le sue dichiarazioni. ULTIMISSIME JUVE LIVE Spalletti – «Io ho avuto la fortuna anche di vederlo allenare. Lui è molto, molto bravo sul campo. Tatticamente è molto, molto bravo, preparatissimo. E poi lui ha questo carisma, questa personalità, che sa interfacciarsi con i calciatori nel bene e nel male. Non esagera mai e non perde mai l’equilibrio. Questa è un’altra grande forza che lui si porta dietro » Vince anche senza Yildiz? – «La squadra che ha ritrovato fiducia, ha dato retta alle idee del suo allenatore, ha detto subito che alla Juventus non si vince, si deve vincere, è diverso.🔗 Leggi su Juventusnews24.com

© Juventusnews24.com - Graziani sentenzia: «Oggi vedi una Juventus che gioca davvero molto bene, aggressiva e che vuole vincere. Prima invece…»

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