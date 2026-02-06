Un uomo rivela di essere sposato, ma confessa di provare un’attrazione forte per una vecchia compagna di università che non vede da più di vent’anni. Ora si chiede se valga la pena riviverlo o se rischierebbe di perdere anche il ricordo di quell’amore passato. Elena Di Cioccio risponde alle sue parole, lasciando emergere come i sentimenti irrisolti e le cose mai dette tornino sempre a galla, soprattutto quando si ripensa a un passato che sembra ancora vivo.

«Ma perché pensi che in famiglia possano non approvare il tuo gesto di appoggio di una persona transgender? Se la tua scelta fosse caduta su situazioni tipo ospedali, profughi, o senza tetto può esserci una approvazione semplice e scontata? Ma il bene non ha colore politico, genere, radici storiche. Ma soprattutto non ha giudizio. Io stessa ho aiutato una persona ludopatica. Una mamma. A cui ho dato disponibilità di soldi per le figlie che condividevano la scuola con i miei. Non so se ho fatto bene, non so se lei ha smesso con questa abitudine di m. Ma io l'ho aiutata. E io odio il gioco! I gratta e vinci, le macchinette e co. 🔗 Leggi su Vanityfair.it

© Vanityfair.it - «Sono sposato, ma ho un'attrazione pazzesca per una vecchia compagna di università che non vedo da oltre vent'anni. E se oggi funzionasse davvero? Se invece perdessi anche il suo bellissimo ricordo?». Risponde Elena Di Cioccio

Approfondimenti su Università Compagna

Elena Di Cioccio dice di sostenere economicamente una ragazza in transizione, come se fosse in affido.

Di seguito sono raccolti video e contenuti online collegati alla notizia pubblicata.

Ultime notizie su Università Compagna

Argomenti discussi: Antonella Clerici mi ha fatto sposare, Carlo Conti a Verissimo. E su Sanremo...; Carlo Conti: Se mi sono sposato lo devo anche ad Antonella Clerici. Oggi la mia famiglia ha la priorità sul lavoro; Gustav Thöni: A Tomba dicevo: devi fare figli. Con Sinner non ho rapporti, vive su un altro pianeta. Le donne? Mia moglie si arrabbiò solo una volta; La volta buona, Benedicta Boccoli: 'Ho sposato mio marito ma non viviamo insieme'.

Carlo Conti: «Se mi sono sposato lo devo anche ad Antonella Clerici. Oggi la mia famiglia ha la priorità sul lavoro»Carlo Conti, ospite per la prima volta a Verissimo: «Non ho mai avuto un sogno, sono sempre stato un sostenitore che le cose giuste arrivino al momento opportuno». Per questo, dopo tanti successi in T ... vanityfair.it

Verissimo, Carlo Conti: Non ho mai rincorso Sanremo. Mi sono sposato grazie ad Antonella ClericiIl conduttore e direttore artistico della kermesse canora ospite nel salotto di Silvia Toffanin Babbo, artista e uomo. Carlo Conti ospite oggi, domenica 1 febbraio, a Verissimo per un racconto senza f ... adnkronos.com

SalVe mi date una ricetta di frolla crostata che nn si rompe Quella frolla di Elena e buona ma si rompe e faccio fatica grazie a chi mi risponde facebook