Omignano incidente con il trattore | trasportato in ospedale in eliambulanza

Nella mattinata di oggi, poco dopo le 8:00, si è verificato un incidente nella frazione Pagliarole di Omignano. Un trattore è rimasto coinvolto in un episodio che ha richiesto l'intervento di un'eliambulanza, che ha trasportato una persona in ospedale. Sul posto sono presenti le forze dell’ordine e i soccorritori, che stanno lavorando per chiarire le dinamiche dell’accaduto.

Un grave incidente si è verificato nella mattinata di oggi, poco dopo le 8:00, nella frazione Pagliarole di Omignano. Per cause ancora in corso di accertamento, un uomo è rimasto ferito mentre si trovava alla guida di un trattore.I soccorsiSul posto i sanitari del 118 con un'ambulanza. Valutata.🔗 Leggi su Salernotoday.it Notizie correlate Si ribalta col trattore nel giardino di casa, anziano trasportato in ospedale con l’elisoccorso PegasoSan Casciano Val di Pesa (Firenze), 9 aprile 2026 – Incidente nei pressi di San Casciano nel quale è rimasto coinvolto un uomo di 80 anni. Travolto dal trattore, 75enne trasportato in ospedale in elisoccorsoIncidente questa mattina in località Cerqueto, a Marsciano, dove un uomo di 75 anni è rimasto ferito travolto dal trattore su cui stava lavorando. Approfondimenti e contenuti Temi più discussi: Gioi Cilento, incastrato sotto il mezzo da lavoro: 37enne ferito; Incidente sul lavoro a Gioi: paura per un 37enne; Incidente sul lavoro a Gioi per un 37enne. Incidente sul lavoro a Omignano: 58enne resta incastrato sotto un escavatorePaura a Omignano Scalo: un operaio di 58 anni è rimasto incastrato sotto un escavatore in località Pagliarole. Intervenuti 118, Vigili del Fuoco e l'elisoccorso ... infocilento.it Gioi Cilento, incastrato sotto il mezzo da lavoro: 37enne feritoGrave incidente sul lavoro nel pomeriggio di ieri a Gioi Cilento, dove un operaio di 37 anni, originario di Omignano, è rimasto seriamente ferito mentre era impegnato in ... ilmattino.it INCIDENTE IN CAMPAGNA A OMIGNANO, 58ENNE FINISCE SOTTO UN ESCAVATORE - Momenti di forte tensione questa mattina nelle campagne di Omignano, in località Pagliarole, dove un uomo di 58 anni è rimasto ferito durante alcuni lavori agricoli - facebook.com facebook Gioi, incidente sul lavoro: operaio ferito durante intervento alla rete idrica Un 37enne di Omignano è rimasto incastrato sotto un mezzo cingolato: trasportato in elisoccorso al Ruggi, non è in pericolo di vita x.com