Referendum Travaglio contro Bocchino | Gratteri non è mai stato in nessuna corrente e fa saltare tutte le vostre menzogne Su La7

Durante la trasmissione Otto e mezzo su La7, Marco Travaglio e Italo Bocchino sono venuti a confrontarsi su alcune affermazioni relative al referendum costituzionale sulla giustizia. Travaglio ha affermato che Gratteri non è mai stato in nessuna corrente e ha contestato le dichiarazioni di Bocchino, sostenendo che queste ultime sono false. La discussione si è concentrata sul ruolo di Gratteri e sulla campagna referendaria.

Botta e risposta a Otto e mezzo (La7) tra il direttore del Fatto Quotidiano, Marco Travaglio, e l’ex parlamentare del Pdl Italo Bocchino sull’intervento della presidente del Consiglio Giorgia Meloni all’evento di chiusura della campagna per il Sì al referendum costituzionale sulla giustizia. Bocchino ovviamente dà ragione in modo incondizionato alla premier: “S icuramente la magistratura è una casta, perché è un gruppo chiuso. Giorgia Meloni ha fatto un ragionamento molto pacato: la riforma Nordio toglie la magistratura vera dalle grinfie politiche delle correnti che fanno riferimento a soggetti partitici. Oggi il 20% dei magistrati è politicizzato, l’80% lavora bello tranquillo, guarda caso però negli organismi direttivi ci sono solo gli appartenenti a quel 20%. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

