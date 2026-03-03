Luca Argentero avvocato su Sky | Lorenzo Ligas è tutto ciò che non ho mai osato essere

Luca Argentero, attore e ora anche avvocato, ha commentato su Sky la figura di Lorenzo Ligas, definendolo come l’opposto di ciò che ha mai cercato di essere. Nel panorama televisivo attuale, spesso dominato da personaggi semplici e rassicuranti, Ligas si distingue per il suo stile che combina creatività e trasgressione, portando in scena un protagonista che fa della genialità e della sregolatezza i tratti distintivi del suo personaggio.

In un panorama televisivo spesso affollato da figure eroiche bidimensionali e rassicuranti, l'arrivo di Lorenzo Ligas sugli schermi segna una frattura netta, portando in scena un protagonista che eleva il genio e la sregolatezza a propria cifra stilistica. Abbiamo incontrato Luca Argentero, l'attore che presta il volto a questa vera e propria rockstar del foro milanese, per approfondire la genesi di un personaggio destinato a ridisegnare i confini del legal drama in Italia. Seduto negli uffici di Sky, Argentero appare distante dalla sfrontata arroganza del suo alter ego, eppure è evidente come questa sfida lo abbia spinto a esplorare territori interpretativi finora inediti nella sua carriera.