Durante la Granfondo Internazionale Torino si sono verificati due decessi tra i partecipanti, entrambi causati da infarti mentre erano in gara. Le autorità hanno confermato che i ciclisti sono deceduti sul percorso a causa di problemi cardiaci improvvisi. La manifestazione, che attrae molti appassionati, si è conclusa con questa triste notizia, senza ulteriori dettagli sui nomi o sulle condizioni dei partecipanti.

Il tragico bilancio della Granfondo Internazionale Torino vede due ciclisti perdere la vita a seguito di gravi problemi di salute durante la competizione amatoriale. L’evento, che ha attraversato le zone di Chieri e Pino Torinese, si è trasformato in un momento di profonda emergenza medica per i partecipanti impegnati sul percorso. La cronaca dei soccorsi tra Pino Torinese e Chieri. Un uomo di 67 anni originario di Pinerolo è stato colpito da un malore mentre si trovava nel tratto di Pino Torinese. Nonostante l’intervento immediato del personale della Croce Rossa di Torino e delle squadre del 118, che hanno applicato tempestivamente il defibrillatore, il corridore è deceduto poco dopo essere stato trasferito presso l’ospedale di Chieri.🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Granfondo Torino: dramma sul percorso, due ciclisti vittime di infarto

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Due ciclisti, di 61 e 67 anni, che stavano partecipando alla Granfondo Torino, sono morti per arresto cardiaco. I malori sono stati registrati tra Chieri e Pino Torinese, nella parte finale della corsa di 113 chilometri e quasi 2.000 metri di dislivello positivo. AN - facebook.com facebook

Due ciclisti di 61 e 67 anni morti per arresto cardiaco durante la Granfondo Torino #torino tgcom24.mediaset.it/cronaca/ciclis… x.com