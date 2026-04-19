Due ciclisti di 61 e 67 anni sono deceduti durante la Granfondo Torino, corsa che si svolge su un percorso di 113 chilometri con un dislivello di 2000 metri. I due si sono sentiti male nel tratto finale della competizione, a pochi chilometri dall’arrivo, e sono caduti a terra. Sul posto sono intervenuti i soccorritori, ma purtroppo non hanno potuto fare altro che constatare il decesso.

Torino, 19 aprile 2026 – Si sono accasciati a pochi chilometri dall’arrivo. Due ciclisti, di 61 e 67 anni, sono morti mentre partecipavano alla Granfondo Torino, 113 chilometri per 2mila metri di dislivello. Entrambi hanno accusato il malore tra Chieri e Pino Torinese, nella parte finale della corsa che termina a Superga. Il 67enne è stato soccorso dal mezzo del servizio di supporto alla gara. "Nonostante il tempestivo intervento dei soccorsi e i lunghi tentativi di rianimazione effettuati dal personale medico sul posto e durante il trasporto d'urgenza", fa sapere l'organizzazione sui social, per lui "non c'è stato nulla da fare". Il 61enne è stato preso in carico dai sanitari del servizio regionale di elisoccorso.🔗 Leggi su Quotidiano.net

© Quotidiano.net - Due ciclisti morti alla Granfondo Torino: i malori nel tratto finale

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