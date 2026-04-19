Durante la Granfondo Torino, due ciclisti sono deceduti a causa di gravi malori mentre partecipavano alla manifestazione. La notizia è stata comunicata dall’organizzazione sulla propria pagina Facebook, senza ulteriori dettagli sulle cause o le circostanze. La notizia ha suscitato attenzione tra i partecipanti e gli organizzatori dell’evento.

Durante la Granfondo Torino due ciclisti sono morti dopo essere stati colpiti da gravissimi malori. È quanto fa sapere la stessa organizzazione ciclistica in un post su Facebook. “Nonostante il tempestivo intervento dei soccorsi e i lunghi tentativi di rianimazione effettuati dal personale medico sul posto e durante il trasporto d’urgenza, non c’è stato nulla da fare “, si legge nel post. L’altro, un 61enne, è stato trasportato all’ospedale Molinette, dove è arrivato in arresto cardiaco ed è morto poco dopo. “In segno di profondo rispetto e dolore per questa drammatica perdita, il Gs Alpi comunica l’immediata sospensione di ogni attività celebrativa.🔗 Leggi su Lapresse.it

© Lapresse.it - Granfondo Torino, morti due ciclisti dopo un malore

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