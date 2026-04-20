Durante una gara ciclistica tra Chieri e Pino Torinese, due partecipanti di 61 e 67 anni sono deceduti a causa di arresto cardiaco, improvvisamente colti da malori. L’evento si è verificato nella fase finale del percorso di 113 chilometri, con i malori che hanno colpito i ciclisti in momenti diversi. Sul posto sono intervenuti i soccorritori, ma non è stato possibile salvare le vite.

I malori si sono verificati tra Chieri e Pino Torinese, nell’ultima parte del percorso di 113 chilometri e quasi 2.000 metri di dislivello positivo Due ciclisti che gareggiavano alla Granfondo Torino sono morti per arresto cardiaco nella fase finale della gara. Le vittime avevano 61 e 67 anni.🔗 Leggi su Ilgiornaleditalia.it

© Ilgiornaleditalia.it - Granfondo Torino, ciclisti di 61 e 67 anni morti per arresto cardiaco, i due colti dai malori improvvisi mentre erano in gara

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