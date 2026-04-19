Foiano in Fiore 2026 – La 40ª edizione in immagini

Si è conclusa la 40ª edizione di Foiano in Fiore nel 2026, con un evento che ha visto la partecipazione di numerosi espositori e visitatori. La manifestazione ha occupato le vie principali del paese, con installazioni floreali e bancarelle di prodotti locali. Durante l’evento sono stati effettuati controlli delle forze dell’ordine e sono state rispettate le normative di sicurezza. Sono state scattate numerose fotografie che documentano le diverse fasi della fiera.

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