È grande Reyer | vince a Schio e pareggia i conti in Eurolega
Un'altra grande notte di basket ma stavolta ad esultare è l'Umana Reyer Venezia, che in gara 2 dei play in di Eurolega donne, al PalaRomare di Schio, supera le campionesse d'Italia - per la prima volta in questa stagione - con una grande prova di squadra, porta in parità la serie e si guadagna la. 🔗 Leggi su Veneziatoday.it
Basket, Eurolega: la Reyer Venezia vince soffrendo contro le ungheresi del DVTK in EurolegaLa Reyer Venezia soffre nel finale ma riesce comunque a battere DVTK Huntherm nel match valido per la seconda fase dell’Eurolega femminile 2025-2026.
La Reyer vince a Brescia, Villa torna in campo dopo nove mesiLe ragazze di coach Mazzon superano le lombarde per 64-71. La playmaker infortunatasi a maggio scorso gioca 11 minuti. Testa alla sfida contro Schio di mercoledì ... veneziatoday.it
Pallacanestro Eurolega femminile: la Famila Schio vince il derby con la Reyer VeneziaLe scledensi espugnano il Taliercio nel primo storico derby europeo. Tra una settimana la sfida decisiva per volare alle Final Six di Saragozza ... rainews.it
Grande partecipazione anche nella seconda giornata della Frecciarossa Final Eight 2026, in corso all' Inalpi Arena Ad aprire il programma è stata la sfida tra Reyer Venezia e Derthona Basket. A imporsi è stata Tortona con il punteggio di 95-87, al termine - facebook.com facebook
Il tiro di Dojkic, a 3 secondi dalla fine, sigilla la vittoria delle Leonesse in casa del DVTK. Finisce 69-71 una grande partita di carattere della Reyer che continua a sognare i play-ins di EuroLeague x.com