LIVE Schio-Venezia 60-71 A1 basket femminile 2026 in DIRETTA | la Reyer fa saltare subito il fattore campo 16 punti di Mariella Santucci

La partita tra Schio e Venezia si è conclusa con una vittoria per la squadra ospite, che ha conquistato il punteggio di 71 a 60. La squadra di Venezia ha preso subito il controllo del match e ha mantenuto il vantaggio fino alla fine, grazie anche ai 16 punti di una giocatrice chiave. La sfida, valida per la stagione 2026 di serie A femminile, si è svolta in diretta streaming.

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Finisce qui: l’Umana Reyer Venezia fa saltare il fattore campo in gara-1 vincendo a Schio per 60-71 portandosi avanti nella serie della finale scudetto! Francesca Pan rimane a terra dopo una storta alla caviglia a seguito di un contatto! La capitana oro-granata che esce un po’ zoppicante con gli applausi sportivi del pubblico del PalaRomare: non sembra nulla di grave ma serviranno ulteriori accertamenti. 60-71 12 di Cubaj in lunetta. 60-70 Giorgia Sottana da tre per l’orgoglio Schio! 57-70 BOMBA DI FRANCESCA PAN! +13 REYER, RUGGITO DELLA CAPITANA E TIME-OUT SCHIO. 57-67 Appoggio da due di Giorgia Sottana.🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - LIVE Schio-Venezia 60-71, A1 basket femminile 2026 in DIRETTA: la Reyer fa saltare subito il fattore campo, 16 punti di Mariella Santucci Notizie correlate LIVE Schio-Venezia 18-19, A1 basket femminile 2026 in DIRETTA: Reyer avanti di una lunghezza dopo 10?, 8 punti di CharlesCLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Si chiude il primo quarto sul 18-19 in favore di Venezia su Schio! 18-19 Appoggio di Olbis Andre’ per il -1. LIVE Schio-Venezia 43-49, A1 basket femminile 2026 in DIRETTA: la Reyer prova un mini-allungo nel terzo quartoCLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 43-49 Mawunga per allungare il parziale Venezia. Contenuti e approfondimenti Temi più discussi: LIVE Schio-Venezia, A1 basket femminile 2026 in DIRETTA: inizia la serie scudetto; LIVE Venezia-Girona 64-70, Eurolega basket femminile 2026 in DIRETTA: vana rimonta Reyer, spagnole in semifinale; Sport in tv oggi (lunedì 20 aprile): orari e programma completo. Come vedere gli eventi in streaming; Basket femminile, Schio espugna Derthona e raggiunge Venezia in finale Scudetto. LIVE Schio-Venezia, A1 basket femminile 2026 in DIRETTA: inizia la serie scudettoCLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Buongiorno a tutte le lettrici e i lettori di OA Sport! Vi diamo il benvenuto alla diretta Live di ... oasport.it Schio-Venezia oggi, A1 basket femminile 2026: orario gara-1, tv, programma, streamingInizia la finale scudetto della Serie A1 di basket femminile 2026! Oggi lunedì 20 aprile alle ore 20:15 la Famila Wuber Schio e l’Umana Reyer Venezia si ... oasport.it Giovedì 23 aprile alle ore 20.15, il Taliercio si accende per Gara 2 delle Finali LBF tra Umana Reyer Venezia e Famila Wuber Schio. Info e biglietti: shorturl.at/DODaM x.com Famila Basket Schio. . Domani può essere l'ultima partita della nostra capitana al PalaRomare È gara 1 di finale scudetto contro la Reyer Venezia Ma sarà una serata speciale Vietato mancare: ultimi biglietti in vendita domani dalle 18.00 facebook