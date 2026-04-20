Grande Fratello Francesca Manzini chiede in lacrime a Raimondo Todaro | Secondo te sono brutta?

Durante una conversazione nel corso del reality, Francesca Manzini si è rivolta a Raimondo Todaro in lacrime, chiedendogli se secondo lui sia brutta. L'attrice ha condiviso di sentirsi molto triste per la mancanza di una persona che le dimostri affetto. In quel momento di sconforto, ha rivolto alcune domande dirette al ballerino, rivelando il suo stato emotivo.

Francesca Manzini si confida con Raimondo Todaro durante un momento di sconforto. L'attrice chiede al ballerino di rispondere ad alcune domande molto dirette sul suo conto, parlando di quanto soffra per la mancanza di una persona che la apprezzi davvero.🔗 Leggi su Fanpage.it Notizie correlate Raimondo Todaro, chi è il fratello Salvo: lo scherzo a Francesca Manzini al Grande Fratello VipMomento emozionante durante l’ultima puntata del Grande Fratello Vip, andata in onda il 14 aprile, con protagonista Raimondo Todaro. Grande Fratello Vip, svelato il cast completo: da Francesca Manzini a Raimondo TodaroIl Grande Fratello sta per ricominciare: la data è fissata per il 17 marzo, giorno in cui la porta rossa si riaprirà di nuovo per accogliere i... Contenuti di approfondimento Temi più discussi: Grande Fratello VIP: Uno scherzo ai danni di Francesca Video; Grande Fratello Vip, Antonella Elia gela Francesca Manzini: Ti dico solo una cosa. L'ultimo scontro è lapidario; GF Vip 8, Francesca Manzini racconta gli abusi: Picchiata e umiliata; Francesca Manzini e il racconto al GF Vip delle violenze domestiche subite: Mani addosso, denunciate subito. Grande Fratello Vip, Francesca Manzini in lacrime chiede a Raimondo: Ma io secondo te sono un brutta?Parole che raccontano insicurezze profonde, emerse dopo giorni complicati all’interno della Casa. Todaro ha cercato di rassicurarla con sincerità, provando a darle una chiave di lettura diversa, senza ... comingsoon.it GF Vip, Francesca Manzini va da Raimondo Todaro: «Sono un ces*o io?». La risposta del ballerino è un inno al patriarcatoSotto le luci al neon del Grande Fratello Vip, la maschera di Francesca Manzini è colata insieme al trucco. Niente più battute: stavolta la comica ha messo in piazza la sua ... leggo.it Lucia e Raul, un nuovo capitolo al Grande Fratello Vip Lucia Ilardo, ex concorrente di Temptation Island, sta vivendo il suo percorso al Grande Fratello Vip senza filtri, lontana dai riflettori del grande pubblico ma molto presente nelle dinamiche della casa. D facebook