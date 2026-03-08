Grande Fratello Vip svelato il cast completo | da Francesca Manzini a Raimondo Todaro

Il Grande Fratello Vip sta per tornare con l’apertura della porta rossa prevista per il 17 marzo. È stato annunciato il cast completo, che include tra gli altri Francesca Manzini e Raimondo Todaro. La produzione ha confermato i nomi dei partecipanti che entreranno nella casa questa sera. L’evento segna il ritorno del reality con nuovi concorrenti pronti a vivere l’esperienza.

Il Grande Fratello sta per ricominciare: la data è fissata per il 17 marzo, giorno in cui la porta rossa si riaprirà di nuovo per accogliere i concorrenti di questa edizione. Torna la versione Vip, dopo l'esperimento a settembre con la versione Nip. A condurre troviamo una veterana del reality show, con la sua firma inconfondibile: Ilary Blasi. E ora sono stati svelati i Vip al completo, in un annuncio corale avvenuto su Instagram alle 19 dell'8 marzo. Grande Fratello Vip, annunciato il cast completo. La Porta Rossa del Grande Fratello sta per accogliere un cast variegato, tra volti storici della TV e non solo. L'annuncio conferma il ritorno di Adriana Volpe, che dopo i ruoli di concorrente e opinionista sceglie di mettersi di nuovo in gioco.