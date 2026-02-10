Granchio blu Regione Campania avvia il monitoraggio

Da anteprima24.it 10 feb 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

La Regione Campania ha avviato un monitoraggio scientifico sul granchio blu. L’obiettivo è controllare eventuali danni agli ecosistemi marini e alle attività di pesca e acquacoltura. La scelta nasce dalla necessità di intervenire tempestivamente in caso di invasioni o problemi legati a questa specie. L’azione mira a proteggere l’ambiente e le economie locali che vivono di pesca e acquacoltura.

Tempo di lettura: 2 minuti “Un’azione strutturata di monitoraggio scientifico per prevenire possibili danni agli ecosistemi marini e alle attività di pesca e acquacoltura”. La Regione Campania cambia passo nella gestione della diffusione del granchio blu lungo le proprie coste.  “Poniamo in essere – dichiara l’assessora regionale alla Protezione civile, Biodiversità, Pesca e Acquacoltura, Politiche di riforestazione, Tutela degli animali, Sport e Politiche giovanili, Fiorella Zabatta –  un’azione preventiva fondata su dati scientifici, programmazione e responsabilità istituzionali. Non aspettiamo che il fenomeno diventi emergenza, come già accaduto in altre Regioni”. 🔗 Leggi su Anteprima24.it

granchio blu regione campania avvia il monitoraggio

© Anteprima24.it - Granchio blu, Regione Campania avvia il monitoraggio

Approfondimenti su Regione Campania

Nuovo alieno in Italia dopo il granchio blu, il ricercatore Tiralongo a Fanpage.it: “Si chiama Granchio rosso, già trovati altri”

Dopo l'invasione del granchio blu, in Italia è stato scoperto un nuovo alieno: il granchio rosso.

Lotta al granchio blu e difesa delle vongole, dalla Regione in arrivo 1,5 milioni di euro

Nella pagina sono presenti link, aggiornamenti e contenuti provenienti da piattaforme social e video.

Ultime notizie su Regione Campania

«Granchio blu, contro la crisi cambiamo il sistema della pesca»: l'assessore Bertaggia ricostruisce l'impatto dell'emergenza sul compartoPORTO TOLLE - La crisi legata al granchio blu continua a pesare in modo strutturale sul comparto pesca del Delta del Po. A fare il punto è l'assessora al Settore primario Tania Bertaggia, che in un ... ilgazzettino.it

granchio blu regione campaniaRapporto Veneto Agricoltura: granchio blu e clima mettono in crisi pesca e agroalimentareI cambiamenti climatici mettono alla prova un settore economicamente strategico. Se ne è parlato a Fieragricola 2026 ... rainews.it

Attraverso la ricerca si possono visualizzare altre notizie e contenuti multimediali online.