Granchio blu Regione Campania avvia il monitoraggio
La Regione Campania ha avviato un monitoraggio scientifico sul granchio blu. L’obiettivo è controllare eventuali danni agli ecosistemi marini e alle attività di pesca e acquacoltura. La scelta nasce dalla necessità di intervenire tempestivamente in caso di invasioni o problemi legati a questa specie. L’azione mira a proteggere l’ambiente e le economie locali che vivono di pesca e acquacoltura.
Tempo di lettura: 2 minuti “Un’azione strutturata di monitoraggio scientifico per prevenire possibili danni agli ecosistemi marini e alle attività di pesca e acquacoltura”. La Regione Campania cambia passo nella gestione della diffusione del granchio blu lungo le proprie coste. “Poniamo in essere – dichiara l’assessora regionale alla Protezione civile, Biodiversità, Pesca e Acquacoltura, Politiche di riforestazione, Tutela degli animali, Sport e Politiche giovanili, Fiorella Zabatta – un’azione preventiva fondata su dati scientifici, programmazione e responsabilità istituzionali. Non aspettiamo che il fenomeno diventi emergenza, come già accaduto in altre Regioni”. 🔗 Leggi su Anteprima24.it
Approfondimenti su Regione Campania
Nuovo alieno in Italia dopo il granchio blu, il ricercatore Tiralongo a Fanpage.it: “Si chiama Granchio rosso, già trovati altri”
Dopo l'invasione del granchio blu, in Italia è stato scoperto un nuovo alieno: il granchio rosso.
Lotta al granchio blu e difesa delle vongole, dalla Regione in arrivo 1,5 milioni di euro
Ultime notizie su Regione Campania
«Granchio blu, contro la crisi cambiamo il sistema della pesca»: l'assessore Bertaggia ricostruisce l'impatto dell'emergenza sul compartoPORTO TOLLE - La crisi legata al granchio blu continua a pesare in modo strutturale sul comparto pesca del Delta del Po. A fare il punto è l'assessora al Settore primario Tania Bertaggia, che in un ... ilgazzettino.it
Rapporto Veneto Agricoltura: granchio blu e clima mettono in crisi pesca e agroalimentareI cambiamenti climatici mettono alla prova un settore economicamente strategico. Se ne è parlato a Fieragricola 2026 ... rainews.it
Tavolo al Mit con Gesac, appello alla Regione Campania #Salerno - facebook.com facebook
Attraverso la ricerca si possono visualizzare altre notizie e contenuti multimediali online.