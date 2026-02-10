Granchio blu Regione Campania avvia il monitoraggio

La Regione Campania ha avviato un monitoraggio scientifico sul granchio blu. L’obiettivo è controllare eventuali danni agli ecosistemi marini e alle attività di pesca e acquacoltura. La scelta nasce dalla necessità di intervenire tempestivamente in caso di invasioni o problemi legati a questa specie. L’azione mira a proteggere l’ambiente e le economie locali che vivono di pesca e acquacoltura.

