Gramellini e l’Educazione Sentimentale a Teatro

Cosa: Lo spettacolo teatrale L’ora di educazione sentimentale, un viaggio intimo scritto e interpretato da Massimo Gramellini insieme a Simona Sparaco.. Dove e Quando: Prossimamente in programmazione nei principali teatri di Roma (date e location in via di definizione per la tappa capitolina).. Perché: Per partecipare a una seduta collettiva che unisce l’ironia alla profonda riflessione psicologica, esplorando le dinamiche dell’amore per imparare a non smarrire se stessi.. I palcoscenici romani si preparano ad accogliere uno degli appuntamenti più attesi e introspettivi della nuova stagione teatrale. In un’epoca dominata dalla velocità delle connessioni digitali e da una comunicazione spesso superficiale, il teatro riafferma il suo ruolo di spazio sacro dedicato all’ascolto e all’analisi dell’animo umano.🔗 Leggi su Ezrome.it

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Il problema dell'Educazione Sentimentale a scuola, l'editoriale di Massimo Gramellini

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Panoramica sull’argomento

Si parla di: Massimo Gramellini torna a Roma con L’ora di educazione sentimentale: info e biglietti (4 Maggio 2026).

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