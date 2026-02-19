Educazione sentimentale | Gino Cecchettin a Roma Tre

Gino Cecchettin ha partecipato a un seminario a Roma Tre dedicato all’educazione sentimentale, organizzato per prevenire la violenza di genere. Durante l’evento, ha illustrato strategie pratiche per sviluppare relazioni più sane tra giovani e adulti. Il seminario ha attirato studenti, docenti e professionisti del settore, interessati a migliorare il rapporto tra i diversi generi. Nel corso dell'incontro, sono stati condivisi esempi concreti di interventi efficaci nelle scuole. L’appuntamento si è concluso con un dibattito tra i partecipanti.

Cosa: Seminario "Per una educazione sentimentale. Prevenire e contrastare la violenza di genere", incontro con Gino Cecchettin. Dove e Quando: Aula Magna del Rettorato di Roma Tre, Via Ostiense 133; giovedì 19 febbraio 2026, ore 9:30-13:00. Perché: Un dialogo fondamentale tra istituzioni, scuole e Fondazione Giulia Cecchettin per costruire una cultura del rispetto e della prevenzione. L'Università Roma Tre si conferma ancora una volta un presidio fondamentale di civiltà e riflessione critica, aprendo le porte del suo Rettorato per una mattinata dedicata a uno dei temi più urgenti e dolorosi della contemporaneità: la lotta contro la violenza di genere.