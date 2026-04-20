Graduatorie GPS per le supplenze 2026 c’è il limite di età Esclusi 67enni e over e non sono pochi

Le graduatorie GPS per le supplenze 2026 prevedono un limite di età stabilito dall'OM n. 27 del 16 febbraio. Questa disposizione esclude dalla possibilità di inserimento i candidati oltre i 67 anni e gli over, coinvolgendo un numero considerevole di persone interessate. La restrizione riguarda gli anni scolastici 202627 e 202728, influenzando le future assunzioni nel settore scolastico.

Graduatorie GPS: l'OM n. 27 del 16 febbraio impone un limite di età per l'inserimento per gli anni scolastici 202627 e 202728. L'articolo.🔗 Leggi su Orizzontescuola.it

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