Graduatorie GPS 2026 | per le supplenze attenzione al servizio dichiarato Scadenza 16 marzo

La scadenza per l’aggiornamento delle Graduatorie Provinciali per le Supplenze (GPS) 2026 si avvicina, con termine fissato al 16 marzo. Le scuole e i docenti devono prestare attenzione alla corretta dichiarazione del servizio svolto, poiché questa influenza l’assegnazione delle supplenze per il prossimo biennio scolastico. La procedura coinvolge tutte le figure interessate alle supplenze nelle istituzioni scolastiche.

Si avvicina la scadenza per l’aggiornamento delle Graduatorie Provinciali per le Supplenze (GPS) valide per il biennio scolastico 2026-2028. Gli aspiranti docenti hanno tempo fino alle 23:59 del 16 marzo 2026 per presentare o modificare la domanda online attraverso la piattaforma dedicata. Uno degli aspetti più importanti riguarda il punteggio legato all’esperienza di insegnamento: nelle graduatorie verrà preso in considerazione solo il servizio dichiarato entro questa data. Tutte le attività svolte successivamente non potranno essere inserite nella domanda attuale e quindi non contribuiranno al punteggio per il prossimo biennio. Il Ministero dell’Istruzione ha stabilito una finestra temporale precisa per l’aggiornamento delle graduatorie. 🔗 Leggi su Ilsipontino.net

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