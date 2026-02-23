GPS 2026 Graduatorie provinciali per le supplenze | gli iscritti sono quasi 3 milioni 360mila sul sostegno A Nord carenza di maestre e maestri Sud e Isole liste piene Tutti i dati

Le GPS 2026 vedono quasi 3 milioni di iscritti, con 360mila in lista per il sostegno. La carenza di insegnanti al Nord si fa sentire, mentre al Sud e nelle Isole le graduatorie sono ancora piene. La differenza tra le posizioni dichiarate e il numero di candidati crea tensioni nel sistema scolastico. La situazione si riflette nelle diverse esigenze delle regioni italiane, che cercano di coprire le supplenze in modo efficace. La discussione continua sui prossimi passi da intraprendere.

Le Graduatorie Provinciali per le Supplenze (GPS) 2026 contano complessivamente 2.970.656 iscritti. Chiariamo che si tratta del totale delle posizioni dichiarate nelle graduatorie, non delle persone fisiche uniche. L’analisi, condotta dal nostro Centro studi, per territorio e per ordine di scuola evidenzia una distribuzione fortemente disomogenea, con una netta prevalenza del Mezzogiorno e un peso dominante della scuola secondaria. L'articolo GPS 2026 (Graduatorie provinciali per le supplenze): gli iscritti sono quasi 3 milioni (360mila sul sostegno). A Nord carenza di maestre e maestri. Sud e Isole liste piene. 🔗 Leggi su Orizzontescuola.it

GPS 2026, Sostegno Infanzia: 27 mila aspiranti già iscritti. 4 iscritti su 10 tra Campania e Sicilia. Pochi a Nord. Tutti i dati per provinciaLe GPS 2026 per il sostegno nell'infanzia sono state richieste da 27 mila candidati, a causa dell’alto bisogno di insegnanti specializzati.

GPS Primaria 2026, oltre 175mila gli iscritti: il Nord in affanno, Sicilia e Campania in testa per numero. Tutti i dati per Regione e ProvinciaLe GPS Primaria 2026 hanno attirato oltre 175 mila iscritti, a causa della crescente domanda di insegnanti.

